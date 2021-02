Showbiz: Elvis Second, Vital s’intéressait à son boulot qu’à moi, voilà pourquoi le divorce

Vitale c’est le show-biz ou rien. J’ai mis fin à notre relation. J’ai beaucoup aimé Vitale. C’est dans mon studio d’enregistrement que nous avons fait connaissance. Et petit à petit tout est parti. Vitale n’est pas une mauvaise fille. Seulement qu’elle privilégiait beaucoup plus le boulot que notre vie de couple. Vitale est professionnellement une bosseuse. Avec elle c’est le show-biz et rien que le show-biz. Elle est très énergique dans le travail. Parfois même stressante. Notre idyle a duré cinq ( 5) ans. Nous avons vécu sous le même toit pendant deux ( 2) ans. Au départ elle payait ses séances studio. Mais quand nous avons commencé à vivre ensemble en tant son homme je ne pouvais pas admettre qu’elle me paye pour enregistrer dans mon studio d’enregistrement. Je voulais qu’elle me fasse un enfant. Mais elle me posait à chaque fois des conditions. Elle n’arrivait pas à faire la différence entre son compagnon que j’étais et l’arrangeur que je suis. A un moment donné je ne pouvais plus supporter. j’ai craqué. J’ai mis fin à notre relation.

