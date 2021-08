Skelly, sa veuve Monica lui a rendu un vibrant hommage

La veuve du chanteur ivoirien Skelly, Monica Gindersdorfer a finalement brisé le silence. Elle a rendu un émouvant hommage à son défunt époux. En effet, malade depuis quelques temps, l’artiste comédienne Francis Parfait Taregue, connu plus sous le pseudonyme de Skelly est passé de vie à trépas au petit matin de le mercredi 25 Août 2021. Décès survenu suite à un cancer du poumon. Quelques jours donc après son décès, sa veuve Monica Gindersdorfer lui a rendu un vibrant hommage, à travers un message de remerciement à l’endroit des internautes ivoiriens.

« Merci à tous ceux qui ont pensé à Skelly et à moi. Pour rappel, un proche du regretté artiste avait dévoilé quelques heures après sa mort, comment il a fait la rencontre de sa dulcinée allemande, Monica Gindersdorfer. « Directrice du centre culturel allemand à Abidjan, Monica Gindersdorfer est tombée amoureuse de Skelly lors de son premier séjour à Abidjan. Rentrée en Allemagne, elle a toujours gardé son amour pour le chanteur. La dame, à chaque fois qu’elle croisait un Ivoirien en Allemagne, lui demandait de tout faire pour la mettre en contact avec L’Oiseau de Dieu. La jeune femme ne baisse pas les bras et poursuit sa quête jusqu’au jour où elle croise Gadoukou la star et lui avoue son amour pour Skelly. Quand Gadoukou revient sur Abidjan, il ne manque pas de faire la commission de Monica Gindersdorfer qui parvient enfin à retrouver son grand amour, et ainsi débute leur idylle », a témoigné le proche de l’artiste.

