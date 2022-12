SKylian Mbappé : c’est le mode de vie de l’attaquant français en dehors du terrain

A deux jours de la finale du Qatar, ce 20 décembre, Kylian Mbappé fête ses 24 ans : C’est le mode de vie du footballeur en dehors du terrain.

Quelques jours après avoir disputé la Grande Finale de la Coupe du monde au Qatar 2022 , le créancier du soulier d’or de la Coupe du monde, Kylian Mbappé, fête ses 24 ans.

Le Français est maintenant de retour dans son pays, où environ 50 000 fans étaient présents pour accueillir l’équipe de Deschamps, notamment l’attaquant, qui a montré une performance impeccable dans la compétition.

Après avoir traversé le tournoi de l’équipe nationale le plus important du football, il ne sera pas surprenant que le profil de Mbappé monte encore plus.

Cependant, le footballeur a toujours soigné chaque détail de ce qu’il montre dans sa vie privée, c’est pourquoi nous allons vous montrer ci-dessous le mode de vie de Kylian Mbappé en dehors du terrain.

C’est le mode de vie de Kylian Mbappé hors des tribunaux

Entreprise

Au-delà de ses performances sur le terrain, Mbappé a su surprendre avec son business en dehors du football. En 2021, l’attaquant du PSG s’aventure dans l’industrie de la littérature avec le lancement de sa propre bande dessinée, ‘Je M’appelle Kylian, avec laquelle il immortalise l’histoire de sa vie dans le but de “devenir un exemple pour les enfants et les jeunes».

La star française a également investi une partie de ses actifs dans la société de divertissement WME Sports , où il possède sa propre marque de production : Zebra Valley.

À travers cela, le footballeur est chargé d’aider les jeunes à «trouver leur voix, en se concentrant sur les aspects du sport, de la musique, de l’art, de la technologie, de la culture des jeunes et des produits de consommation».

De plus, l’athlète assure la présidence de l’association ‘Inspiré par KM’, dont la mission est d’offrir des cours de langues, des sorties culturelles et sportives, des masterclasses, des séjours et autres pour favoriser la diversité chez les enfants.

Famille

Les parents de Kylian, Wilfried Mbappé et Fayza Lamari, ont joué un rôle clé dans la vie de l’attaquant français.

Bien qu’ils soient actuellement divorcés, tous deux sont en charge des négociations et des contrats du footballeur. De plus, ils étaient chargés de lui inculquer l’amour du sport dès son plus jeune âge, car Wilfried travaillait comme entraîneur de football, tandis que sa mère – qui est avocate de profession – était également handballeuse.

Actuellement, Fayza est à la tête de la société KEJWF – dont le nom fait référence aux initiales des membres de la famille – qui gère les négociations liées à la carrière du footballeur.

Mbappé a également deux frères, Jires Kembo Ekoko, un ancien footballeur de 34 ans, et Ethan, également footballeur professionnel et l’une des plus grandes promesses du PSG.

Temps libre

Bien que la carrière d’un footballeur nécessite un style de vie assez discipliné, la vérité est que chaque fois qu’il a du temps libre, Kylian sort généralement pour s’amuser en compagnie d’amis.

Aimer la vie

S’il y a quelque chose que le sportif gère vraiment dans le secret, c’est sans aucun doute sa vie amoureuse. Actuellement, il n’y a aucun rapport officiel confirmant que Mbappé est dans une relation sentimentale.

Cependant, ces dernières semaines, il y a eu des rumeurs sans fin sur les partenaires présumés de l’attaquant, cependant, aucune de ces déclarations n’a été vraie.

