Slimane en larmes dans The Voice Kids : ce petit garçon qui l'a fait craquer

Le petit Durel a bouleversé aux larmes Slimane dans ce premier épisode de The Voice Kids diffusé ce mardi 4 juillet. On vous explique pourquoi.

Ce mardi 4 juillet, TF1 proposait la neuvième saison de The Voice Kids. Cette année, exit Louane et Julien Doré; Kendji Girac et Patrick accueillent deux nouveaux coachs : Slimane et Nolwenn Leroy. Cette équipe de choc a fait le show dans ce premier épisode, mais entre deux petites danses, on a pu voir le camarade de Vitaa essuyer quelques larmes. En effet, Slimane a été bouleversé par le petit Durel. “Franchement, c’était incroyable et bouleversant. Il y a des gens qui viennent avec tout ce qu’ils sont, et c’est bouleversant de rien. Et toi, tu n’as besoin de rien, tu as juste besoin d’être,” lui a lancé le coach.

Il faut admettre que Durel a une voix incroyable et que l’ensemble des coachs a été envoûté par sa prestation. “On sent que tu sais pourquoi tu chantes, pour qui tu chantes. Pour être très franc, tu me fais beaucoup penser à moi,” a ajouté Slimane, avant de conclure : “J’ai l’impression que tu chantes pour ta famille, pour les gens que tu aimes et que tu ne chantes pas pour qu’on te dise que t’es beau et que tu chantes bien. Tu chantes parce que tu as besoin. Et moi, ça me fait quelque chose.” Un joli moment de télé.

Pourquoi il a contacté Florent Pagny avant The Voice Kids

En arrivant sur le plateau de The Voice Kids, Slimane a eu une belle surprise. En effet, la production lui avait réservé la place de son ancien mentor : Florent Pagny. “Quand je l’ai su, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j’espérais que ça me porterait bonheur“, a-t-il expliqué à nos confrères de Télé Magazine, avant de revenir sur son histoire personnelle. Déjà coach dans la version adulte et kids de l’émission en Belgique, Slimane était en manque de la France et de ses repères. “J’avais besoin de rentrer à la maison et de vivre cette aventure avec les équipes qui m’ont vu naître. Je sais à quel point cette émission change des vies. Je suis un enfant de The Voice, et là, je deviens un papa de The Voice, c’est pas mal.” Une bien belle histoire qu’il pourra raconter à sa petite fille Esmeralda.