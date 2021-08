SOS : GG Léopoldine la sœur aînée de l’artiste chanteuse Tiane sérieusement malade

L’information a été livrée sur le plateau de l’émission ”C’Pas C’midi Hein !”, ce Jeudi 19 Août. L’artiste chanteuse GG Léopoldine est très malade depuis un certain temps.



Invitée ce Jeudi à l’émission ”C’ pas C’midi Hein !”, L’artiste chanteuse Tiane a confirmé les propos de Gbi de fer qui souhaitait rendre hommage à sa sœur aînée G.G Léopoldine, malade actuellement. Selon Tiane, cette dernière serait sérieusement malade. Elle souffrirait d’une maladie pernicieuse qui nécessite d’énormes ressources financières. Elle a ajouté que la famille est à la recherche d’une prise en charge.



Sur le plateau, Gbi de fer, Joël et Tiane ont donc lancé un appel à tous ceux qui peuvent apporter une aide à cette icône du sport et de la musique ivoirienne. Ils ont fait référence au président de la République, à la première dame et surtout à la ministre d’État Kandia Camara avec qui GG Léopoldine a eu à évoluer en équipe nationale ivoirienne, au niveau du handball. Aussi, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour celle qui aura apporté beaucoup à la Nation.



Elle fut d’abord handballeuse et aussi basketteuse, avant d’être une star de la musique à partir des années 80. C’est la première sportive en Côte d’Ivoire a s’être reconvertie dans la musique.

