Stanley Tucci a essayé de mettre fin à sa relation avec Felicity Blunt en raison de l'écart d'âge.

Stanley Tucci a essayé de mettre fin à sa relation avec Felicity Blunt à plusieurs reprises en raison de l’écart d’âge. Tucci, 62 ans, a été présenté pour la première fois à Felicity, 41 ans, par sa co-star dans “Le Diable s’habille en Prada”, Emily Blunt, lorsqu’elle a emmené sa sœur à la première du film en 2006. Le couple s’est ensuite retrouvé en 2010 lors du mariage d’Emily avec John Krasinski, suite au décès de la femme de Tucci, Kate. Il a maintenant admis qu’il pensait être trop vieux pour sortir avec Felicity.

“J’ai 21 ans de plus qu’elle et je ne voulais pas me sentir vieux pour le reste de ma vie ! Mais je savais que c’était une personne incroyablement spéciale”, a expliqué Tucci lors de l’émission Desert Island Discs sur BBC Radio 4.

La première femme de Tucci, Kate, est décédée après une bataille contre le cancer du sein, le laissant seul pour élever leurs trois filles, Isabel et Nicolo, âgées de 23 ans, et Camilla, âgée de 21 ans. Cependant, il crédite Felicity d’avoir contribué à améliorer la vie de tous.

“Felicity a été incroyable en acceptant un veuf et trois enfants dont la mère est décédée. C’est énorme, surtout à un si jeune âge. Si quelqu’un a rendu les choses meilleures pour nous tous, c’est elle. C’est elle”, a-t-il ajouté.

Le couple s’est marié en 2012 et ils ont maintenant deux enfants ensemble, leur fils Matteo, huit ans, et leur fille Emilia, cinq ans.