Stefflon Don : «J’ai rompu avec Burna Boy parce qu’il ne peut pas me…»￼

La chanteuse britannique Stefflon Don, a révélé les principales raisons pour lesquelles elle a rompu avec le chanteur nigérian primée aux Grammy Awards, Burna Boy.

Les amants qui avaient autrefois de beaux souvenirs ne se parlent plus malgré le fait que le chanteur ait rencontré la mère d’Odogwu à quelques reprises, ce qui a assuré les fans d’un possible mariage.

Dans une récente explosion sur Instagram, Stefflon Don a énuméré quelques raisons pour lesquelles elle a largué le géant autoproclamé de l’Afrique.

Selon la chanteuse aux courbes généreuses, Burna Boy a une faible estime de soi, ce qui le place en compétition avec son collègue chanteur et ami, Wizkid.

«J’ai rompu avec Burna Boy parce qu’il ne peut pas me satisfaire au lit, il a de l’ego et il est jaloux de Wizkid bien qu’il sache que Wizkid est plus que lui.

Je ne voulais donc pas le mentionner avant, mais je dois le dire… Votre «géant africain» est un homme impuissant. Je l’ai quitté parce qu’il ne pouvait pas me donner un bébé.», a-t-elle écrit.

Melv

Comments

comments