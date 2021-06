Suzanne Kouamé, la comédienne montre qu’elle n’est pas coupée de ses racines

L’artiste comédienne Suzanne Kouamé en plein nettoyage de champ, ça fait plaisir de voir notre célébrité du cinéma de montrer qu’elle n’est pas coupée de ses racines. Et comme on le dit souvent ” seule la terre ne trahit jamais”, Suzanne Kouamé bien connue du cinéma ivoirien, est en train de montrer, à travers ces images, qu’elle prépare activement aussi ses arrières.

En effet, depuis quelques jours, l’actrice passe le clair de son temps dans les champs. Selon Suzanne, c’est pour fuir les bruits de la ville et passer du beau temps à contempler les merveilles de la nature. Une manière pour elle de se ressourcer pour reprendre de plus belle les tournages qui l’attendent.

Actrice comédienne au talent reconnu de tous, Suzanne est aussi productrice télé. Un métier stressant qui occupe beaucoup la tête. D’où le choix de la brousse, de temps à autre, pour se libérer l’esprit. En pleine brousse, l’actrice dit s’adonner librement au travail de la terre pour montrer à ses fans qu’elle reste avant tout une femme attachée au travail de la terre. Elle sait encore manier la daba et cultiver la terre.

Avec ce métier de l’audiovisuel où les moyens financiers sont de plus en plus importants pour réussir de gros coups, la productrice actrice et comédienne pense pouvoir se remonter le moral avec ce que la terre lui procure, cette joie de retrouver cette terre dont le travail n’est pas aussi simple qu’on le croit.

J.T

