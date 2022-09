Tchin-Tchin 2022: Jonathan Morrison fait rêver le public ivoirien et de la diaspora

Annoncée depuis le 13 juillet mais qui a débuté finalement le 13 Août, le tournoi de Maracana appelé TCHIN-TCHIN a été sujet de moquerie sur la toile pour le non respect de la date donnée qui finalement bat son plein. Le centre sportif et culturel des tic est témoin de ce qui se passe car elle refuse du monde chaque jour de match.

Avec un seul sponsor au début qui est Concept Média Agency, les autres ont emboité le pas et chaque jour des défilés de sponsoring se font pour la bonne tenue du tournoi, le stade ne pouvant pas accueillir tout le monde des villages TCHIN-TCHIN ont lieu à Yopougon à Anoumambo et au terrain du Campus de Cocody.

Mr Jonathan Morrison est resté ferme sur sa position après des coups de foudres des détracteurs sur quoi le tournoi ne réussira pas, il faut retenir que l’ivoirien aime soutenir le nécessaire et depuis ce jour la salle de 2000 places refuse du monde, le tournoi est au niveau des 1/8 de finale, hier Adjamé a battu l’équipe de Vavoua au tir au but sur un score de 2-1 et a été la première équipe a décrocher son ticket pour les 1/4.

A chaque jour de match l’on voit du nouveau, avec les Pom-pom girls qui ne cessent d’impressionner, le comité d’animation époustouflant, les hôtesses de grandes classes, l’équipe technique en or, et un décor hors série qui donne l’impression de vivre la NBA ou du moins de rivaliser, c’est fort de cela que le president Morrison a dit: “LES USA ONT LEUR NBA, NOUS AVONS LE TCHIN-TCHIN”.

Mr Morrison avec le soutien du public rêve de faire grande chose avant la finale. Notons que ce jour il y’aura 2 matchs en direct sur Life Tv.

