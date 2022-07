Ten Hag en a eu marre de Cristiano Ronaldo et lui a envoyé un message dur￼

La situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United commence à se réchauffer et les temps de l’attaquant portugais se raccourcissent. C’est ce qu’a précisé le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, Erik Ten Hag, qui n’a pas encore pu compter sur CR7 dans cette pré-saison 2022-23, une situation dont le stratège est assez contrarié, alors il lui a envoyé un message d’avertissement très dur sur un ton d’ultimatum pour que le Portugais donne des signaux clairs sur ce qu’il veut faire.

«Nous ne savons pas où se trouve Cristiano Ronaldo», a commencé Ten Hag, ajoutant : «La situation est toujours la même que la semaine dernière. Peut-être que l’inquiétude n’est pas le bon mot pour définir ce que je ressens en ce moment. Je me concentre sur les joueurs qui ils sont, qu’en ce moment ils vont très bien et sont en très bonne forme” lors d’une conférence de presse, alors qu’ils étaient en tournée en Océanie et en Asie.

Ten Hag s’est lassé de Cristiano et lui a envoyé un message dur

L’entraîneur n’aime pas planifier une équipe sans joueurs clés comme le Portugais, mais il a donné un bon signe : «J’ai hâte de voir si Cristiano Ronaldo vient, mais s’il le fait, nous l’intégrerons dans l’équipe»

Au début de cette pré-saison, Ten Hag avait prévenu que Cristiano Ronaldo n’allait pas partir, qu’il avait parlé avec lui et qu’il l’avait en tête pour l’équipe pour la saison 2022-23.

Cristiano n’est pas encore apparu et son idée est toujours de quitter United pour jouer pour une équipe qui dispute la Ligue des champions.

Une autre raison qui éloigne Cristiano Ronaldo de United (et de Ten Hag) est la confirmation faite par l’entraîneur de qui sera le capitaine de l’équipe, Harry Maguire :

«Je ne pense pas qu’il s’agisse de savoir pourquoi les huées à Harry Maguire. Il s’agit de la façon dont nous pouvons le changer, à la fois l’équipe et Harry. C’est agir. C’est ce sur quoi nous travaillons. C’est le seul objectif», a-t-il déclaré.

On a appris que lors de la dernière ligne droite de l’année dernière, CR7 voulait prendre le poste de capitaine, mais même le DT précédent l’a rejeté.

Jusqu’à présent, le grand candidat pour signer Cristiano Ronaldo est l’Atlético de Madrid, qui ne l’a pas confirmé, mais ne l’a nié sur aucun réseau social ou similaire. Le Portugais est prêt à réduire considérablement son salaire pour s’intégrer financièrement à l’équipe de Cholo Simeone, qui est le grand supporter des Portugais rejoignant l’équipe de Madrid.

Melv

Comments

comments