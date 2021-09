Tina Glamour : “Vous là, quittez derrière Carmen, quand vous sortez avec Elle, vous mourrez”

TINA GLAMOUR À CARMEN SAMA

“Aller se mettre sur les podiums, c’est son problème à elle.

Elle montre son an…s, c’est son problème. Idrissou, je ne sais pas quoi, viens tu vas la marier.

C’est mon fils que j’ai circoncis qui l’a fait. Elle a chassé ma fille (Carla) en plein funérailles pour dire que Oui Arafat est fini.

Ange Koffi, il faut parler à Carmen…Elle n’a qu’à ras..r ses poils.

Regardez bien le défile Rafna Boutique ! Quand j’ai dit je vais faire ma boutique de cosmétique, elle était jalouse, en 2018. Elle a interdit mon fils de s’approcher de moi.

L’année dernière, j’étais au PRIMUD, elle a pris ses fesses on dirait foutou mal pilé, on attrapait avec ses petits petits homosexuels. Moi là, je suis la Reine de tous ceux qui sont normaux.

Carmen ou tu as mis mon enfant (Arafat) ? Elle insulte ma mère.

Vous là, quittez derrière Carmen, quand vous sortez avec Elle, vous mourrez.

Elle m’a offert un paquet de chocolat à mon anniversaire, j’ai jeté pour ne pas qu’elle m’empoisonne”

