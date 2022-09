Tiwa Savage : la chanteuse affirme que sa crème hydratante contient son sang, la toile sous le choc

C’est connu de tous que des célébrités féminines, surtout, sont capables de tout, pour garder un corps de rêve. C’est le cas de Tiwa Savage, la célèbre chanteuse nigériane, qui l’a fait savoir, elle-même, au détour d’un récent entretien qu’elle a donné à Vogue. Lors de cet entretien, la jeune femme a déclaré que sa crème hydratante contenait son plasma sanguin.

C’est un secret de Polichinelle que les personnalités publiques, surtout, féminines, peuvent dépasser les bornes, quand il s’agit de soigner leur apparence physique. Hormis la voie de la chirurgie plastique, certaines célébrités sont capables de s’adonner à toutes formes de soins corporels, dans le seul but de garder une forme d’ange. Une certaine chanteuse nigériane ne semble pas déroger à la règle.

En effet, Tiwa Savage, la chanteuse et actrice nigériane, a fait une déclaration bouleversante, lors d’un récent entretien, dont certains détails viennent d’être divulgués par Vogue. Selon un article du magazine américain, Tiwa Savage a déclaré que son sang entrait dans la composition de sa crème préférée.

Du « plasma de mon sang, pour fabriquer cette crème »

Se confiant au média, la chanteuse a expliqué que, plus elle prenait de l’âge, plus elle faisait des recherches, dans le but de parfaire sa peau. « Ayant grandi au Nigéria, j’avais du savon noir pour le visage et du beurre de cacao sur toute ma peau. Pendant la quarantaine, j’ai commencé à faire des recherches et à essayer de me débarrasser de ma pigmentation. », a-t-elle indiqué.

En outre, la jeune femme a avoué que son placenta sanguin entrait dans la composition de sa crème hydratante préférée, fabriquée par la célèbre docteur allemande, Barbara Sturm, spécialiste des soins corporels. « Elle (Barbara Sturm, NDLR) prend le plasma de mon sang, pour fabriquer cette crème pour le visage, uniquement, pour moi, uniquement, pour Tiwa. », a-t-elle précisé, sans langue de bois.

Cette déclaration de l’actrice n’a pas surpris les internautes, outre mesure, étant donné qu’à 42 ans, Tiwa Savage demeure cette jeune et belle chanteuse que l’Afrique ait découverte, il y a plusieurs années.

