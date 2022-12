Tout savoir sur les rencontres secrètes entre Kim Kardashian et Drake : est-ce sa revanche contre Kanye West ?

Depuis la fin de sa relation avec Pete Davidson, Kim Kardashian a eu des réunions secrètes avec Drake, comme l’a révélé une source de Heat World.

Depuis la fin de sa relation avec Pete Davidson, Kim Kardashian a eu des réunions secrètes avec Drake, comme l’a révélé une source de Heat World.

Kim Kardashian et Pete Davidson appartiennent au passé et, bien que la mondaine ait exprimé être heureusement célibataire, tout semble indiquer que le chef du clan Kardashian-Jenner a secrètement cherché un partenaire et ce n’est ni plus ni moins que l’ennemi juré de son ex-mari : Drake.

Selon une source proche de la femme d’affaires pour le magazine Heat World, Kim Kardashian et Drake se fréquentent en secret. Bien que rien ne soit encore officiel, l’ initié révèle que la mondaine et le rappeur ont déjà une «place exclusive à Los Angeles» et qu’ils sont tous les deux prêts à «voir où la situation les mène».

«Drake trouve Kim très chaud et il aime l’idée de se rencontrer et de voir où les choses les mènent, même si l’idée d’une guerre totale avec Kanye l’a d’abord rebuté, maintenant il est prêt à prendre la balle. (…) Ils organisent une réunion dans un lieu exclusif à Los Angeles. Tout est sous contrôle pour l’instant, mais Kim est excitée. Vous pensez que ce dont vous avez besoin est une romance de haut niveau ; ce sera une énorme victoire si elle et Drake deviennent une chose», a révélé la source.

Kim Kardashian a-t-elle été infidèle à Kanye West avec Drake ?

Les déclarations de la source surviennent des années après que l’interprète de ‘Hotline Bling’ ait révélé que la mondaine avait été infidèle à Ye avec lui dans le passé ; Cependant, cette information n’a jamais été confirmée et Kim l’a toujours niée.

Cette confession s’est ajoutée à la dispute sans fin entre Kanye et Drake, qui a commencé en 2010 lorsque l’ex-mari de Kim Kardashian l’a retiré de la chanson ‘All Of The Lights’.

Depuis lors, les rappeurs ont laissé tomber divers indices, notamment West qui a divulgué l’adresse de Drake et Kim est devenu une pomme de discorde entre les deux, d’ autant plus que le Canadien a toujours pensé que la mondaine était «trop» pour Ye.

«Drake était très ouvert pour dire aux gens que Ye sortait de sa ligue avec Kim. Il n’a jamais compris ce que Kim voyait en lui, et cela ressemblait à une farce qu’elle soit piégée dans sa prison de dysfonctionnement.

Kanye le détestait à mort et le considérait comme une menace. J’avais dans la tête que Drake en avait après Kim et je me doutais qu’il s’était passé quelque chose entre eux avant et même pendant leur mariage», a ajouté la source précitée.

Comments

comments