TPMP : Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli en couple ? Les deux stars aperçues très proches en vacances￼

Des bruits courent depuis plusieurs mois que Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli seraient en couple. Les deux journalistes ont été aperçus ensemble lors de leurs vacances.

Les internautes sont à l’affut de leurs moindres faits et gestes. Il y a quelques jours, le blogueur TMZOfficiel a partagé une story de Kelly Vedovelli où l’on pouvait apercevoir son chien dans une villa.

Quasiment au même moment, Cyril Hanouna avait partagé une photo de cette même demeure. Les internautes sont donc persuadés que les deux stars sont en vacances ensemble. Un nouvel élément vient de confirmer cette théorie.

Le journaliste et sa chroniqueuse ont tous les deux choisi le sud de la France comme destination pour les vacances. Aujourd’hui, la blogueuse shayaratv a partagé une courte vidéo de Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli lors de leur séjour. Hier soir, ils ont donc été aperçus ensemble dans un lieu public.

Sur ces images, on peut reconnaitre facilement le visage du présentateur et de la jolie blonde. Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli n’étaient d’ailleurs que tous les deux à ce moment. Ce nouvel élément semble suggérer que l’animateur et la chroniqueuse sont bel et bien en couple, qu’en pensez-vous ?

