« Tu as humilié la terre de tes ancêtres », Mani Bella attaque Breel Embolo après la défaite du Cameroun

« C’est ton propre orteil qui perse ta propre chaussure ! Embolo soit heureux. Tu as humilié la terre de tes ancêtres. Merci !« , a dénoncé la chanteuse camerounaise Mani Bella. L’artiste estime que le Suisse avait même honte de son but. « Incapable de jubiler. Sa tête était baissée et il était mal à l’aise! Il ne pouvait pas laisser et ne pas jouer le match là ?« , a-t-elle demandé.

Pour rappel, jeudi dernier, lorsque Breel Embolo, attaquant de 25 ans a trompé André Onana à la 48e minute, son premier réflexe a été de célébrer son premier but en Coupe du monde. Mais il s’est aussitôt résigné, a baissé la tête et s’est arrêté comme pour dire que la victoire de la Suisse face au Cameroun lui laisse un goût amer. Comme il a l’habitude de le dire, le Cameroun est « son pays de naissance avec lequel il garde des liens profonds ».

