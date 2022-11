«Tu me manques», Wanda Nara reçoit des messages d’amour

L’histoire entre L-Gante et Wanda Nara ajoute à chaque fois de nouveaux chapitres, puisque les tourtereaux, malgré la distance qui les sépare, se chargent d’envoyer de tendres messages en codes. Dans les dernières heures, les réseaux sociaux se sont fait l’écho de ces preuves d’amour entre les deux.

Au début, on croyait qu’avec l’arrivée de Wanda Nara à Istanbul, les choses entre elle et L-Gante se refroidiraient en raison des kilomètres qui les séparent. De plus, il a beaucoup été question d’une réconciliation avec Mauro Icardi, mais tout cela n’était que des rumeurs bien loin de ce qu’ils vivent réellement.

Malheureusement, pour la joueuse de football, la décision de la femme d’affaires est forte et il n’y a pas de retour en arrière, car elle n’a aucune intention de se réconcilier. En revanche, cela montre que les choses avec le chanteur pourraient atteindre un nouveau palier et nous aurions des nouvelles très bientôt.

Les réseaux sociaux ont été et sont témoins de l’affection qui existe entre Wanda et Elián, puisqu’à plusieurs reprises, les messages pleins de «quelque chose de plus que de l’amitié» ont été immédiats. Les milliers d’indices, très directs, étaient des preuves suffisantes pour impliquer que quelque chose se passait entre eux.

Si les déclarations du référent de la cumbia 420 n’ont pas suffi à confirmer ce qui se passe, l’une des dernières histoires du modèle viendra le terminer. Et c’est que la soeur de Zaira Nara, n’a pas hésité à crier au monde entier combien elle manque de passer du temps avec son nouvel amour.

Avec un «Tu me manques» en anglais, Wanda Nara a partagé l’image de leur bonbon préféré, que L-Gante s’est chargée de publier sur son compte Instagram. De cette façon, l’artiste a bien fait comprendre qu’entre les deux, il y a quelque chose de plus qu’une simple amitié et avec des sentiments qui émergent

