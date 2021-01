Un bien d’une valeur de 20 millions entre dans le patrimoine de Cristiano

L’international portugais Cristiano Ronaldo s’est offert une des voitures les plus chères au monde. Ce véhicule est même envié par Michael Jordan.

Cristiano Ronaldo, qui est l’un des joueurs de football, les plus riches au monde vient une fois encore faire parler de lui. Il a acheté un nouveau véhicule, qui selon les spécialistes est l’un des plus chers au monde.

En effet, il s’est payé une voiture Bugatti, une édition réalisée par la marque exclusive, qui coûte la somme de 20 millions de dollars et récemment présentée au salon de Genève. Cristiano l’ayant donc acheté, a provoqué l’envie des collectionneurs comme l’international américain de Basketball Michael Jordan.

Il faut noter que l’un des véhicules les plus chers de l’ancien basketteur est une Mercedes-Benz McLaren de collection d’une valeur de 1,5 million de dollar.

Pour rappel, depuis le début de sa carrière professionnelle, l’idole portugaise joue dans plusieurs équipes européennes, remportant chaque saison d’incroyables contrats. En plus de ces contrats, il a gagné d’impressionnantes commissions, grâce aux transactions effectuées d’un club à un autre, mais aussi aux parrainages signés. Cristiano a également gagné des millions depuis son début au Sporting CP, passant par Manchester United, Real Madrid, Juventus et même en équipe nationale du Portugal.

Il faut aussi ajouter que le compte Instagram de CR7 est le plus suivi de tous les autres. Chaque publication de la légende sur les réseaux sociaux vaut donc une fortune.

