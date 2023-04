Un jeune homme arrêté pour avoir pénétré par effraction dans le manoir de Michael Jordan

Or, cette quiétude dont jouissait Jordan a été troublée après qu’un appel de ses voisins ait alerté la police de la présence d’un inconnu dans la maison que l’ancien joueur a mise en vente.

Il s’agit d’un crime d’intrusion qui s’est produit cette semaine, et auquel le département de police de Highland Park a répondu.

Les voisins ont alerté les agents que quelqu’un se trouvait à la maison dans le bloc 2700 de Point Lane vers 16h00, a rapporté Lake & McHenry County Scanner.

Il s’agissait d’ un jeune de 18 ans du nom de Raiden Hagedorn, qui fait maintenant face à diverses accusations, notamment de dommages criminels à la propriété.

Le jeune homme a été arrêté juste au moment où les autorités sont arrivées sur les lieux, et maintenant il est accusé d’intrusion et de deux autres crimes de dommages matériels, tous mineurs.

A vendre pour 15 millions de dollars

Heureusement, Michael Jordan n’était pas dans la maison au moment où les faits se sont produits. Et c’est que l’ancien joueur des Bulls n’a pas vécu dans le manoir depuis qu’il l’a mis en vente en 2012, et qu’il n’est toujours pas vendu malgré le fait que le prix de vente a été réduit de 29 millions de dollars à près de 15 millions de dollars.

Un manoir qui possède tout le confort possible, avec neuf chambres, 19 salles de bains, un terrain de basket intérieur, une piscine à débordement, un court de tennis et même un fumoir, en plus d’avoir sur son portail d’entrée le fameux numéro 23 qu’il portait en NBA.