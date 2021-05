Un pic de séparation de stars a fait son apparition avec le confinement

Le confinement aura été la cause de nombreuses ruptures de couples stars. Découvrez ces stars qui se sont dit oui jusqu’à ce que le confinement les séparent.

Devoir passer le confinement avec sa moitié n’aura pas été une partie de plaisir pour tous. Certains ont réussit à passer outre mais d’autres ont préféré mettre un terme à leur relation en pleine pandémie mondiale.

Beaucoup de couples de célébrités qui avaient réussi, par le passé, à surmonter l’impossible pour maintenir leurs relations à flot, ont malheureusement péri pendant le confinement.

Un pic de séparation de stars a fait son apparition en même temps que le confinement. Certains ont même mis un terme à une union de plus de 10 ans !

Beaucoup de couples que l’on considérait comme emblématiques et surtout inséparables comme Cara Delevingne et Ashley Benson, Channing Tatum et Jessie J et pleins d’autres encore ont déjoué nos pronostics et ont jeté l’éponge.

Vraiment dur à vivre ce confinement !

