Un post post-déjeuner avec les célèbres chanteurs Maître Gims, Fally Ipupa et la Première Dame fait exploser les réseaux sociaux

La Première Dame Dominique Ouattara a reçu dans le cadre d’un déjeuner les célèbres chanteurs Maître Gims et Fally Ipupa, le lundi 28 décembre 2020 à Assinie.

Présents à Abidjan dans le cadre de plusieurs concerts pour cette période de fin d’année, ces artistes congolais ont tenu à aller présenter leurs civilités à Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire.

Signalons que Maître Gims, de son vrai nom Ghandi Djuna, a donné un concert devant de nombreux fans, le vendredi 25 décembre dernier à l’Heden Golf Club à Abidjan. Quant à Fally Ipupa, le roi de la rumba, était en concert le 26 décembre 2020 au palais de congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan puis le 27 décembre 2020 au stade de l’université Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas faites attendre.

“Maman je rêve aussi de prester devant vous avec mon orchestre, il s’appelle Kitoko Good Band, il est composé de congolais, d’une camerounaise, d’une ivoirienne, d’ivoiriens et d’un centrafricain, nous faisons la rumba, nous sommes basé à Abidjan.

Merci d’avance ma Maman Ado.” Alain Prestige sur tweeter.

Internaute Benez Khauney, Le Président des Partisans de la Non Violence dira :

“Merci à vous madame la première dame de les avoir reçu. Merci aussi pour toutes vos actions que vous menez en faveur des femmes et des enfants mais en esprit le peuple ivoirien aussi est là, en cette fin d’année essayer de sélectionner des personnes lambdas que vous allez inviter aussi et qui passeront juste un petit moment en votre compagnie. Ça vous rapprochera de la population et vous la connaîtrez un peu plus je pense.

Merci encore à vous et que Dieu nous garde longtemps.

Cordialement”

Sapel MONE

