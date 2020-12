Un proche de DJ Arafat perd son chien, son meilleur compagnon

Badro escobar, le meilleur ami du feu Dj Arafat est à nouveau frappé par un malheur. Il vient de perdre son deuxième meilleur ami après le Yorobo. Il l’a fait savoir à travers une annonce sur les réseaux sociaux.

Le meilleur ami du feu Ange Didier Houon, alias Arafat DJ et homme d’affaire, Badro Escobar se retrouve à nouveau en deuil. Il vient de perdre son second meilleur ami, Kong Escobar. Il a annoncé le décès de son chien sur Facebook et Instagram, avec la légende suivante sous les publications : « Repose en paix mon ami, mon enfant, ma vie. Merci pour tout l’amour et la joie reçues. Merci pour les secrets. Merci pour notre complicité. Merci pour les gâteries. Merci pour ma vie avec toi kong_escobar Je ne t’oublierai jamais… ».

Pour rappel, Badro Escobar est connu pour son sens élevé d’humanisme et d’amour du prochain. Ce qui lui a rapidement valu une place importante dans les piliers de la YoroGang. En juin 2020, il avait donné un coup de main à Olivette, l’ex-gouvernante de Dj Arafat, en l’aidant à avoir un restaurant. Un mois après, le blanc de la Chine a volé au secours de Bébé Carla, la petite sœur de DJ Arafat qui traînait une plaie à la cheville droite.

Il faut également noter que son humanisme lui a valu de nombreux sympathisants, qui lui ont adressé leur condoléances à la disparition de son chien.

