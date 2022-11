Une nouvelle hypothèse sur la mort de Bruce Lee se dévoile

Selon l’article du ‘Clinical Kidney Journal’, les chercheurs affirment que la cause de l’œdème cérébral de l’acteur était l’hyponatrémie.La mort de Bruce Lee à seulement 32 ans reste un mystère. Il y a plusieurs inconnues qui entourent encore cette cause qui a eu lieu en 1973 et les hypothèses continuent de se produire malgré le passage des années.Dans une enquête récente, publiée par ‘Clinical Kidney Journal’, de nouvelles données sont révélées qui pourraient mettre fin aux spéculations sur la mort de l’acteur populaire.

Les chercheurs de cet article exposent une séquence d’événements documentés dans lesquels il est dit que Bruce Lee a commencé à ressentir «de graves maux de tête, ainsi que des étourdissements», peu de temps après «avoir consommé de la marijuana et bu de l’eau».Par la suite, l’acteur a ingéré un analgésique et, deux heures plus tard, il est décédé sans que les médecins puissent rien faire pour sa vie.

À ce moment-là, l’autopsie a déterminé «qu’il n’y avait aucun signe de blessure externe ou de morsure de la langue et que des traces de marijuana ont été trouvées dans l’estomac».

