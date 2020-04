Violation des mesures de prévention du coronavirus : MORY le molare doit-il être arrêter?

Traiter de tous les noms dans les obsèques de feu DJ Arafat il y a environ 6 mois de cela le sieur MORY le molare offrait une villa à Houon Rafna la dernière fille de feu DJ Arafat et toute la toile à saluer son geste …

Dans cette crise sanitaire du covid-19 nous savons tous que le même MORY a fait don de ces entrepôts pendant la période du couvre-feu pour héberger les enfants de la rue en partenariat avec d’autres structures et comme d’habitude les hypocrite ont saluer cette action.

Cependant ses actions font de lui un homme intouchable qui doit se permettre de piétiner les lois de notre société “NON” il est coupable lui et son équipe doivent répondres de leur acte devant les autorités et je suis intransigeant car la loi s’applique à tous.

Par contre ce que je denonce c’est cette hypocrisie où ont t’applaudir aujourd’hui pour tes biens fait et tes actions et à la seconde d’après à la moindre erreur on te crusifie comme un vulgaire bandit dans des posts et des commentaires remplis de haine et d’injures cest déplorable.

Sommes-nous aussi parfaits dans cette vie pour jeter notre dévolus sur les autres ?

Oui aux critiques mais non aux injures.

(OBSERVATOIRE DEMOCRATIQUE EN COTE D’IVOIRE)

