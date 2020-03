Voici 5 célébrités Africaines exceptionnelles qui ont su s’imposer dans le showbiz

Dans notre monde, les personnes victimes « d’handicaps » ont longtemps été marginalisées voire stigmatisées au point d’en faire d’en subir des traumatismes psychiques. Pourtant les choses évoluent ainsi on voit de nos jours ces personnes qui ne sont en rien inférieures aux autres se hisser au plus haut de l’échelle sociale comme c’est le cas de l’acteur Américain Peter Dinklage qu’on peut voir notamment dans Game Of Thrones, la série la plus populaire de la décennie dans le rôle de Tyrion Lannister ou encore la top modelWinnie Harlow, etc…

Ces dernières années, l’Afrique a vu l’émergence de nombreuses stars qui ont remis les pendules à l’heure en prouvant qu’aucune anomalie hormonale ou congénitale ne pourra les empêcher de libérer leur potentiel pleinement.

1- Grand P

Grand P est une super star dans sa Guinée natale, pourtant il n’est pas loin quand il était moqué de beaucoup

De son vrai nom Moussa Sanguiana Kaba, Grand P est atteint de progéria, une maladie génétique qui accélère le vieillissement dès les deux premières années de la personne atteinte.

Il avait entamé sa carrière musicale depuis des années mais c’est son hit « Syli National » sorti lors de la CAN 2019 qui le propulse sur la scène internationale. Depuis il s’affiche aux côtés des plus grandes stars de la chanson et de la musique en Afrique francophone.

2- Grand M

Comme son homologue guinéen, cet originaire du Mali entend se faire connaître grâce à son talent musical ; il avait fait le buzz avec une vidéo humoristique en faveur de la défense des enfants de rues.

Grand M a sorti un single de rap intitulé « Messi », la chanson est devenue virale et a ainsi dépassé les bornes de l’Afrique pour devenir un hit en Colombie.

Il peut compter sur les promoteurs de son pays pour accomplir son rêve.

3- Shatta Bandle

Ce jeune Ghanéen a créé le buzz grâce à ses vidéos virales sur le net où on le voit affirmer être plus riche que Dangote ou encore de pouvoir battre Adebayor sur un terrain de football. Depuis c’est le succès pour lui, il est devenu un macro-influenceur sur les réseaux sociaux et s’affiche désormais avec les plus grandes stars du Ghana et du Nigéria où il vit.

Shatta Bandle gagne très bien sa vie grâce à ses apparitions dans des clips ou sur des évènements comme ce fut le cas à une soirée en Décembre dernier au Mad Complex, l’un des clubs en vogue de Lomé.

4- Le Petit Mayombo

Il est actuellement en tournée médiatique où on l’a vu sur les plus grands plateaux notamment sur où il a fait le show dans TPMP (Touche Pas à Mon Poste) avec Cyril Hanouna, le chroniqueur le plus suivi de la France.

5- Pako Le Magicien

Véritable star au Togo, Pako s’est fait connaître grâce à son amitié avec le footballeur Emmanuel Adebayor. On l’a aussi vu dans de nombreux clips vidéo dont le fameux « Mépigan » d’Etane.

Il avait d’ailleurs exprimé sa reconnaissance à ce dernier sur Instagram, le remerciant d’être un frère pour lui et de l’avoir sorti de la rue pour le mettre dans sa maison.

