Wayne Rooney : «j’espère que Man United s’occupera de son cas ?»

Wayne Rooney, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United a réagi en s’exprimant à haute voix sur le contenu de l’interview du portugais. L’ancien joueur anglais s’est exprimé avec beaucoup de classe sans s’en prendre à CR7.«Je ne sais pas pourquoi Rooney me critique autant. Es-tu jaloux de moi ? Probablement parce qu’il a mis fin à sa carrière au début de la trentaine et que je joue toujours au plus haut niveau. C’est dur de voir des joueurs qui étaient avec toi dans le vestiaire parler de toi de cette façon», a déclaré l’attaquant de l’équipe nationale dans l’interview qui fait l’actualité depuis dimanche, date à laquelle les premiers extraits ont été diffusés. Cependant, Rooney, s’adressant à CNN, ne s’est concentré sur aucun point spécifique«Eh bien, regardez, c’est un joueur fantastique et, comme je l’ai déjà dit, lui et Messi sont peut-être les deux meilleurs joueurs de tous les temps. Ce que j’ai dit n’était pas une critique, j’ai dit que l’âge vient pour nous tous, et Cristiano le ressent évidemment et a du mal à le gérer. Il a donné une interview qui est devenue mondiale. Un peu étrange, certains commentaires sont étranges, mais je suis sûr que Manchester United s’en occupera après avoir vu l’intégralité de l’interview et prendra les mesures nécessaires».

Comments

comments