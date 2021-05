Yodé et Siro interdit de chanter “ON DIT QUOI” à Bouaké

Le duo Yode et Siro était ce week-end à Bouaké. Programmé pour le festival de Bouaké, YES ont fait un beau spectacle pour les populations de la cité du gbeke. Mais cette soirée a failli être gâchée par le zèle d’un conseiller technique du premier ministre. Lors de la prestation du groupe zouglou Toure Souleymane, conseiller technique chargé de la jeunesse, de l’emploi et du civisme est monté sur la scène pour intimer l’ordre à Yode et Siro de ne pas entonner la chanson intitulée “on dit quoi”. Une mise en garde à l’allure d’une menace qui a poussé le duo à obtempérer.Pour rappel le titre “On dit quoi” rappelle les maux qui minent la société ivoirienne sous le régime Ouattara. Le groupe zouglou n’a nullement commenté cette menace selon

