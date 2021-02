Abidjan: la série préférée ”MTV SHUGA Babi” sur les chaines ivoiriennes

Première version de cette série MTV SHUGA en Afrique francophone, la saison 1 de MTV SHUGA Babi qui est tournée à Abidjan et diffusée fin 2019 a déjà connu un grand succès auprès du public ivoirien.

A travers l’histoire de ses personnages, de jeunes danseurs, la série permet d’aborder les problématiques du quotidien, et de faire passer des messages de santé publique et de prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles.

La saison 2 met en lumière un outil innovant pour améliorer le diagnostic du VIH : il s’agit de l’autotest de dépistage, moyen discret et autonome pour découvrir son statut sérologique. En Afrique de l’Ouest et Centrale, plus de 30% des personnes vivant avec le VIH ignorent encore qu’elles sont séropositives.

Unitaid soutient d’ailleurs le déploiement des autotests de dépistage depuis 2015 en Afrique : en Côte d’Ivoire, Solthis porte le projet ATLAS qui vise à distribuer 300 000 kits d’autotest en 3 ans.

C’est tous les Samedis à partir de 17 heures sur RTI 2.

Perle Lola

Comments

comments