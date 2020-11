Cinéma : le New-York Times a dévoilé son classement des plus grands acteurs du XXIe siècle

Denzel Washington élu meilleur acteur du 21ème siècle par le New York Times

Denzel Washington en tête du dernier classement des meilleurs acteurs du 21ème siècle du NY Times.

À 65 ans, la carrière inégalée de Denzel n’est plus à prouver. Celui qui nous à émus dans Malcom X, éblouis dans Le livre d’Eli ou encore dans Training Day et nommé 6 fois aux Oscars mérite sans hésitation cette place au sommet. Comme le décrit le journaliste A. O. Scott, co-auteur de ce classement, dans le NY Times, Denzel peut tout jouer : “de Shakespeare à August Wilson, en passant par des rôles de méchant ou de héros”.

“C’est un géant qui est aussi un artisan subtil et sensible, avec une formation théâtrale à l’ancienne et la présence éclatante d’une star de cinéma”

Voici le top 10 :

Denzel Washington Isabelle Huppert Daniel Day-Lewis Keanu Reeves Nicole Kidman Song Kang-ho Toni Servillo Zhao Tao Viola Davis Saoirse Ronan

