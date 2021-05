Conseils: dépasse tes pensées dépressives liées a ton manque d’affection maternelle

Vraiment déplorable! Des aliénés qui conseille a une malade psychique, plus d’aliénation pour ” guérir ” son mal ! Ko Jésus est la solution ! Ko Allah est la solution ! Vous n’avez pas honte de chercher a l’enfoncer davantage ? Une personne sensée parmi tous ces charlatans a été sincère : CHERCHE L’AMOUR DE TOI MEME AU FOND DE TON COEUR CAR DIEU EST AMOUR ET IL A MIS EN CHAQUE ETRE CETTE PARCELLE D’AMOUR ! La simple solution est d’apprendre à dépasser tes pensées dépressives liées a ton manque d’affection maternelle et a ton manque de protection paternelle qui t’ont traumatisés pendant ton enfance. Saches que tu n’est pas la seule ORPHELINE DE MERE ET DE PERE SUR LA TERRE ET QUE CETTE CONDITION DE TA VIE D’ENFANT N’EST PAS UNE CONDAMNATION EN SOI. Tu n’es pas la première dans cette situation et tu ne seras certainement pas la dernière. Des Orphelins et Orphelines, il y en aura toujours dans le Monde, MAIS CELA N’A PAS EMPECHE CERTAIN(E)S DE SURMONTER LEUR ” HANDICAP” ET DE REUSSIR DANS LA VIE

D’AILLEURS, PLUS DIFFICILE EST LA MONTEE DE LA MONTAGNE, PLUS GLORIEUX EST LE SUCCES DE L’ENTREPRISE. Tu es donc a LA MEILLEURE POSITION POUR GRIMPER ET DEPASSER TES OBSTACLES PARCEQUE TU AS DEJA PARCOURRU LA MOITIE DU CHEMIN ESCARPE EN DEVENANT “ACTRICE ! ” C’EST TA FORCE MORALE D’ORPHELINE QUI T’A DONNE CETTE DETERMINATION : ARRETE DE REGARDER DERRIERE VERS CE QUE TU MANQUE ET DE PLEURER SUR CE QUE TU AS PERDU ! REGARDE DROIT DEVANT TOI ET TERMINE TON COMBAT POUR TON DEVENIR EN BEAUTE ET EN FIERTE. Voilà ce que moi personnellement je te conseille et non des pleurnichements CHRISTIQUES ou des gémissements MAHOMETANS. Ces solutions la n’ont jamais rien donne de concret sinon de t’enfoncer dans LA DEPENDANCE DE MIRACLE SALVATEUR QUI N’EXISTE NULLE PART AU MONDE. DEVIENS CE QUE TU VEUX ETRE PAR TES EFFORTS CONTINUS ET TA PERSÉVÉRANCE ASSIDUE. BON COURAGE A TOI ET SOIT FORTE : LE MEILLEUR EST A VENIR !

