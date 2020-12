Décès de l’acteur- compositeur Armando Manzanero du covid-19 à l’âge de 86 ans

L’auteur-compositeur-interprète mexicain Armando Manzanero est décédé lundi à l’âge de 86 ans après avoir été hospitalisé pour le coronavirus, provoquant une vague d’hommages pour l’un des musiciens les plus appréciés du pays.

Le compositeur de ballades latines romantiques, qui est devenu le premier Mexicain à recevoir un Grammy Award pour l’ensemble de sa vie en 2014, a subi un arrêt cardiaque, a déclaré à l’AFP son attaché de presse.

Les chansons de Manzanero sont connues dans toute l’Amérique latine et ont été reprises ou adaptées par des stars internationales telles que Frank Sinatra, Christina Aguilera, Andrea Bocelli et Elvis Presley.

L’artiste a été admis à l’hôpital le 17 décembre puis intubé, bien que les nouvelles de son entourage ce week-end selon lesquelles sa santé s’améliorait avaient suscité l’espoir qu’il vaincrait le virus.

Le président visiblement ému, Andres Manuel Lopez Obrador, a interrompu sa conférence de presse quotidienne lundi après avoir montré une vidéo de Manzanero interprétant l’une de ses chansons les plus connues, «Adoro».

Il a salué le musicien, qui a également reçu un prix Latin Grammy pour l’ensemble de ses réalisations en 2010, comme «un grand compositeur, l’un des meilleurs du pays».

Manzanero est né dans le sud-est de la ville de Mérida le 7 décembre 1934, bien que sa naissance n’ait été enregistrée qu’un an plus tard.

Il a enregistré une trentaine d’albums et quelque 400 chansons au cours d’une carrière de six décennies. L’auteur-compositeur, fier de ses racines mayas indigènes et connu pour ses costumes élégants, s’est marié cinq fois et a eu sept enfants.

Le Mexique a enregistré plus de 122000 décès de coronavirus – le quatrième bilan le plus élevé au monde après les États-Unis, le Brésil et l’Inde.

