Dragons : un film live-action en développement et prévu pour 2025

Le film d’animation Dragons va avoir le droit à une adaptation en prises de vue réelles, et déjà annoncée au cinéma pour 2025.

Krokmou s’apprête à reprendre son envol : la trilogie de films d’animation Dragons va avoir le droit à une adaptation live-action (en prises de vue réelles), actuellement en développement chez Universal. Sortez vos agendas : le film est d’ores et déjà prévu pour sortir au cinéma le 14 mars 2025.

Krokmou “en vrai”

Que les fans se rassurent, ce nouveau film est entre de bonnes mains puisqu’il sera mis en scène par Dean DeBlois, scénariste et réalisateur de Dragons (2010), Dragons 2 (2014) et Dragons 3 : Le Monde caché (2019), tous les trois nommés à l’Oscar du meilleur film d’animation. Avant de donner vie aux aventures du jeune Harold et de son dragon Krokmou, DeBlois avait également réalisé le film Lilo & Stitch pour Disney. Une valeur sûre, donc.

Rappelez-vous : le premier film Dragons racontait la vie d’une petite village viking de Beurk, luttant contre les attaques répétés de dragons. Jusqu’au jour où Harold, le jeune apprenti du chef, va se lier d’amitié avec le dragon Krokmou, et changer la manière dont les siens voient ses créatures.

Adaptés de la série de livres de Cressida Cowell publiée dès 2004, les films de la trilogie Dragons ont été à la fois un succès critique et public, récoltant plus d’1,6 milliard de dollars dans le monde. La franchise s’est ensuite développée en une série télévisée et en plusieurs courts-métrages, devenant l’une des sagas les plus populaires des studios Dreamworks, aux côtés de Shrek et Kung Fu Panda.

Si peu de détails sont encore connus sur ce futur film Dragons en prises de vue réelles, il est déjà prévu dans les salles de cinéma pour le 14 mars 2025.

Regardez la bande-annonce du premier Dragons :

Où voir les films et séries Dragons en streaming ?

En attendant, les fans de Krokmou peuvent aller sur la plateforme de streaming Netflix pour retrouver les films Dragons et Dragons 2, ainsi que les séries Dragons : Par-delà les Rives, Légendes de Dragons, Dragons : Les Gardiens du ciel et le court-métrage Première course de Dragons : Prêt, feu partez !.

