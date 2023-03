Films documentaires : 9 regards sur l’assainissement en Afrique pour montrer son impact dans le quotidien des populations

Neuf documentaires produits par Niyel ont été projetés au cinéma majestic du Sofitel Abidjan hôtel ivoirien. C’était lors du lancement du premier festival de courts métrages de l’Alliance pour la gestion des boues de vidange (FSMA), le 21 février 2023. Ce festival était inscrit dans le cadre du 21e congrès international et de l’exposition de l’Association africaine de l’eau et de la 7e conférence internationale sur la gestion des boues de vidange, qui s’est tenu du 19 au 23 février 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan.

Dans ces documentaires, es réalisateurs ont relater des histoires personnelles, authentiques… en rapport avec la situation de l’assainissement. En fait, des histoires qui montre l’impact de l’assainissement dans leur quotidien ou celui de leur entourage sur le bien-être, la santé, le genre, l’éducation ou encore l’économie.

« Nous sommes fiers de la façon dont les réalisateurs ont capturé la réalité de l’assainissement dans leurs pays respectifs, et d’avoir entrepris ce projet avec Niyel afin d’amener nos dirigeants à avoir un impact réel et à apporter des changements là où ceux-ci sont absolument nécessaires », a déclaré Yasmina Zongo, Senior Advocacy Officer à Niyel..

Ces courts métrages montrent l’impact de l’assainissement dans la vie quotidienne des populations, au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Sénégal et Togo par de jeunes cinéastes. Ce sont Ismail Oureya (Togo), Adonai Onésiphore (Bénin), Ineck Houngbedji (Bénin), Fabien Méyé Minang (Gabon), Doudou Diop (Sénégal), El Hadj Vadienega Cissé (Côte d’Ivoire), Ravoniarison Andriantsitohaina (Madagascar), Harouna Neya (Burkina Faso), Loyara Zhian Sonia Aurélie –Burkina Daso).

La projection a été suivie d’échange animée par Dr Azzika Tanko Yussif, Directeur par intérim des programmes de l’AMCOW – Conseil des ministres africains chargés de l’eau. Ces échanges se sont articulées autour des actions que les décideurs doivent entreprendre pour garantir une gestion sécurisée de l’assainissement en 2023-2024. « Ces documentaires évoquent l’impact de l’assainissement dans notre vie quotidienne. Nous entendons utiliser ces films pour un plaidoyer », a-t-il indiqué. Et d’insister : « Nous voulons que ces documentaires soient utilisés pour sensibiliser les décideurs ». Pour lui, Niyel raconte ce que représente l’assainissement pour faire bouger les choses.

En tout cas ce festival de courts métrages aura permis d’engager un dialogue franc et constructif comme l’a vivement souhaité Niyel, cabinet international spécialisé dans le domaine du plaidoyer et des affaires publiques en Afrique.

L’urgence pour les décideurs et les parties prenantes de s’engager

Il faut signaler que les 9 regards sur l’assainissement en Afrique traduits par ces jeunes cinéastes, mettent en lumière l’urgence pour les décideurs et les parties prenantes de s’engager à une gestion adéquate de l’assainissement telle que celle-ci est abordée dans les documentaires présentés, fait remarquer, Yasmina Zongo, Senior Advocacy Officer à Niyel. Et d’ajouter : « Cela constitue l’élément central de cette première édition du festival, et l’opportunité de renforcer l’engagement des décideurs. »

Après 7 mois d’immersion dans le monde de l’assainissement, cela aura permis aux cinéastes de dépeindre la réalité actuelle de l’assainissement au sein des communautés. « De la défécation à l’air libre, en passant par l’absence de toilettes décentes dans les foyers, au transport et à la gestion des boues de vidange, ainsi qu’aux difficultés rencontrées par tous dans la chaîne de valeur, nos documentaires sont des outils favorisant l’engagement et la mobilisation, dans le but d’exiger de nos dirigeants de meilleures politiques en matière d’assainissement », a affirmé Fabien Meye, de nationalité gabonaise, l’un des jeunes cinéastes qui a pris part au projet.

Il faut signaler que Niyel espère mobiliser d’autres jeunes cinéastes, des citoyens, des acteurs de l’assainissement ainsi que les décideurs autour des problématiques du moment. Et cela, afin d’aboutir à des engagements concrets pour l’atteinte de l’ODD 6. « Nous nous attendons à ce que les décideurs du Secteur prennent des mesures, des engagements forts pour un changement de politiques et de pratiques en faveur des populations afin de préserver leur dignité », espère Mme Zongo.

