L’acteur se souvient quand Jennifer Lopez l’a utilisé pour cacher sa liaison avec Ben Affleck

Ralph Fiennes, la co-vedette de la diva du Bronx dans «Maid in Manhattan», affirme qu’en 2002, la chanteuse lui a tendu «un piège» pour détourner l’attention de sa romance secrète avec Ben Affleck.En avril 2020, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont repris leur relation après presque deux décennies d’écart. Le couple a cimenté son amour l’un pour l’autre en se mariant lors de deux cérémonies de mariage spectaculaires et émouvantes en 2022.Depuis qu’ils se sont revus, il est fréquent de voir les deux artistes s’aimer en public et faire du shopping. Maintenant, la relation du couple semble beaucoup moins tendue cette fois-ci, mais leur tentative précédente de se croiser a nécessité l’aide de l’acteur Ralph Fiennes, qui a joué un rôle inattendu dans la relation du couple de célébrités.

La relation de «Bennifer» au début des années 2000 était chaotique, mais malgré le tumulte entourant leur première union, le couple a obtenu l’aide de la co-vedette de JLo dans le film «Maid in Manhattan».Il s’agit de Ralph Fiennes, qui lors d’un épisode du 15 novembre de «Watch What Happens Live» a affirmé qu’il s’agissait d’un piège pour la chanteuse, puisqu’elle sortait secrètement avec Affleck. «J’ai été invitée à dîner avec J. Lo, son manager et son agent… Nous avons eu un bon dîner», a raconté Fiennes.

L’acteur nominé aux Oscars a révélé qu’à l’époque, les photographes avaient capturé une image des deux. Puis il a ajouté: «Je pense que le lendemain, il disait dans le Post:» C’est Ralph! «Bien que l’acteur ait peut-être été l’intérêt amoureux de Jennifer Lopez pour l’une des meilleures comédies romantiques de JLo, Maid # Maid à Manhattan.

