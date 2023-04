USA : “A Black Lady sketch show”, la série à succès

Tous les vendredis sur la chaîne américaine HBO, les téléspectateurs peuvent suivre ‘A Black Lady sketch show’. La série a été renouvelée pour une quatrième saison, comme l’explique la créatrice de ce programme.

“C’est super, parce que si la série était impopulaire, on ne nous demanderait pas de continuer. Alors, vous savez, avoir une quatrième saison, c’est fou. À notre époque, nous entendons constamment parler d’annulations. Nous avons un grand casting, avec plus d’acteurs qu’avant. Et ils nous apportent d’énormes personnages, d’énormes voix, de la danse, tellement de talents qui viennent s’ajouter à notre casting déjà impressionnant. C’est ce qui me semble le plus important”, explique Robin Thede, créatrice de l’émission.

Le show met en lumière un grand nombre de comédiennes noires, dans une série de sketchs de 30 minutes. Le programme a déjà remporté trois Emmy awards, dont celui de la meilleure réalisation et celui du meilleur montage. Les actrices Angela Bassett, Issa Rae et Yvette Nicole Brown ont également été nommées aux Emmy awards pour leurs rôles dans la série.

“C’est en ayant une vision qu’on peut faire les choses en grand. Et ma vision était de permettre au plus grand nombre de voix possible de créer cette pléthore de personnages de femmes noires qui ont conduit à ce que l’émission est devenue. Je pense que c’est la plus grande récompense avec cette émission, cette plateforme a été créée, et a marqué l’histoire. Créer une série humoristique avec des femmes noires, c’est formidable parce que l’héritage du projet va durer et aller au-delà de la série. Les anciens acteurs l’auront toujours sur leur CV. Des dizaines et des dizaines de femmes noires et d’autres femmes de couleur ont été nommées ou ont gagné un Emmy award grâce à cette émission, à cette plateforme et à cette exposition au plus haut niveau sur une chaîne de télévision premium, sur HBO, c’est tout simplement irréel et inestimable”, poursuit Robin Thede.

Avec le succès de la série, la créatrice a de nouvelles ambitions cinématographiques. Elle va notamment collaborer avec l’acteur Eddie Murphy dans le film “Candy Cane Land” qui sortira prochainement au cinéma.