USA: décès de l’acteur Carl Weathers, interprète d’Apollo Creed dans «Rocky»

Le célèbre acteur américain Carl Weathers, reconnu pour son rôle emblématique d’Apollo Creed dans la saga Rocky, s’est éteint à l’âge de 76 ans le jeudi 1er février. La triste nouvelle a été annoncée par sa famille dans un communiqué poignant relayé par Deadline.

« Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès de Carl Weathers », a déclaré sa famille. « Il s’est éteint paisiblement dans son sommeil le jeudi 1er février 2024. Carl était un être humain exceptionnel qui a vécu une vie extraordinaire. Grâce à ses contributions au cinéma, à la télévision, aux arts et aux sports, il a laissé une empreinte indélébile, reconnue à travers le monde et les générations. Il était un frère, un père, un grand-père, un partenaire et un ami chéri. », lit-on dans la suite du communiqué.

Considéré comme un titan de l’industrie cinématographique, il a débuté sa carrière dans les années 1970 en apparaissant dans des émissions telles que « Good Times », « Kung Fu », « SWAT », « The Six Million Dollar Man », « Cannon », « McCloud », et bien d’autres.Sa percée majeure est survenue lorsqu’il a été choisi pour interpréter le rôle du champion du monde des poids lourds impétueux et audacieux, Apollo, affrontant Rocky sur le ring à travers deux films.