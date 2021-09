Côte d’Ivoire : l’honorable Gnamien Konan réagit après un constat fait sur Orange CI

L’un des célèbres hommes politiciens ivoiriens, Gnamien Konan tacle Orange Côte d’Ivoire.

Orange Côte d’Ivoire (Orange CI ou OCI) est un opérateur de télécommunications très reconnu sur le territoire ivoirien. Il serait même l’un des opérateurs de télécommunications les plus utilisés en Côte d’Ivoire et cela grâce à de nombreux avantages et services mis à la disposition de sa clientèle

Apparu dans les années 90, Orange CI qui, au fil des années a su se créer une place, est aujourd’hui apprécié par une majorité.

Homme politique très connu et utilisateur du réseau mobile Orange Côte d’Ivoire, l’honorable Gnamien Konan réagi ce mardi 14 septembre 2021 après un constat fait sur son opérateur de télécommunications favoris.

” Ce qui me plaît chez Orange et ses camarades, jamais ils vont appeler un client pour dire, monsieur Konan ça fait 20 ans vous êtes chez nous, ce que vous avez dépensé peut construire petit 2 pièces à Botro. Venez chercher un petit iPhone cadeau. Jamais ! Hum les gens sont gentils oh ” a sorti Gnamien Konan.

Il faut dire que depuis sa création, Orange CI essaie tant bien que mal de satisfaire les attentes de sa clientèle même si certains semblent ne pas s’en réjouir, c’est du moins ce qu’on comprend après cette sortie de l’honorable Gnamien Konan.

Par ailleurs, dans sa quête de satisfaction de sa clientèle, Orange CI lance des jeux concours et promotion dans le but de faire plaisir aux ivoiriens et entend aller au-delà des attentes.

Le meilleur reste donc à venir avec Orange CI comme le dit leur slogan « la vie change avec Orange ».

