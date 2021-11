Distinction : Ayana Webzine, “Meilleur Webzine de Côte d’Ivoire”

Ayana Webzine distinguée au titre du “Meilleur Webzine de Côte d’Ivoire” par le président de la presse numérique ivoirienne .

Ayana Webzine, premier magazine féminin 100% digital en Côte d’Ivoire et dans la sous-région, a été sacré “Meilleur Webzine de Côte d’Ivoire” lors de la 1ère édition du SAPNCI, après délibération d’un jury de haut niveau présidé par l’émérite journaliste-écrivaine Sa Majesté Agnès Kraidy.

Amie O. Kouamé, fondatrice d’Ayana, a reçu le trophée et le tableau d’honneur des mains du Président de la PNCI, ce mardi 9 novembre 2021.

” Je suis très honorée de voir encore une fois le média récompensé. On va travailler encore plus dur pour être au haut niveau. Merci beaucoup “, s’est réjouie la fondatrice d’Ayana.

Qui est Amie O. Kouamé ?

Directrice d’AYANA & Compagnie, agence spécialisée dans la communication digitale, Amie Kouamé cumule 12 ans d’expérience dans les domaines de la communication, l’événementiel, le média et le digital. Ses armes, elle les a faites dans la production audiovisuelle, la régie publicitaire avant de rejoindre le groupe Voodoo. Parallèlement, elle lance en 2011, AYANA, premier magazine féminin 100% digital en Côte d’Ivoire et dans la sous-région. Cette expérience lui vaut d’être en 2015, la première digital manager du groupe CANAL en Afrique avec la chaîne À+ . En 2016, elle remporte le deuxième prix dans la catégorie blog et média lors de la cérémonie des Prix 35 de la francophonie qui récompense les jeunes innovateurs de l’espace francophone. Puis, en 2018, elle est récompensée lors du concours de business plan organisé par Academy +. Enfin, en 2019, Amie reçoit les prix Entrepreneuriat et NTICs lors du forum All Africa Women Agenda. Aujourd’hui, en plus de diriger son agence, Amie est consultante communication, fondatrice d’une marque dans l’agro-business (Alloco-Piment) et chroniqueuse télé sur la NCI.

