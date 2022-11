Hackathon Momo 2022: Les startups vainqueurs empochent 10 000 dollars

Le vendredi 18 Novembre 2022 s’est tenue au siège de MTN Côte d’Ivoire au plateau la cérémonie de récompense du Hackathon Momo 2022. Lancé en juillet à Abidjan, le Hackathon Édition 2022 s’est déroulé simultanément dans 12 pays africains.

MTN Côte d’Ivoire récompense les 3 meilleurs projets numériques pour le Hackathon 2022Après avoir rencontré et écouté les projets de 12 équipes sur près d’une centaine de soumissions, Trois (03) équipes sur le top 12 ont été récompensés avec la somme de 10 000 dollars qu’ils se partageront.

Le premier prix est revenu au projet nommé EVA LA MERE DES FREELANCE qui a reçu 5000 dollars. C’est une plateforme de mise en relation de prestataires de services et de particuliers. Lorsqu’un particulier a besoin d’un service ponctuel, il se rend sur la plateforme pour parcourir les offres correspondant à son besoin, et paye avec MoMo , pour pouvoir communiquer avec le prestataire et payer ses services.

TONTINE (SOLIDALY ) rafle le deuxième est estimé à 3000 dollars. Il s’agit d’une application de tontine , avec prélèvement automatique et onboarding par QR code. Chacun des participants peut voir l’historique de paiement des autres participants. A terme, l’historique de paiement leur permettra de demander des prêts dans les institutions de financières classiques.

Enfin, le projet classé troisième, BENEDUCA, a reçu 2000 dollars. C’est une plateforme de concours en ligne pour promouvoir l’excellence scolaire. Les particuliers peuvent faire des dons , ils ont un accompagnement du ministère de l’éducation. Les élèves participent à des concours et peuvent remporter des lots quand ils gagnent. Participation et versement de récompense et versement de récompense via MoMo.

