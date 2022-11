Moov Africa Startup Challenge: Sacrée championne, Medom Bénin attendue au Maroc pour la grande finale

Cérémonie de remise de prix du concours Moov Africa Startup Challenge à Medom Bénin Photo Angèle M. ADANLE

Campagne ESM Benin

Dans le cadre de la première édition de « Moov Africa Startup Challenge », le réseau de téléphonie Mobile Moov Africa a dévoilé le grand gagnant de cette compétition vendredi 11 novembre 2022 à Cotonou.

La startup Medom Bénin a remporté le trophée Moov Africa Startup Challenge, une compétition qui vise à valoriser la créativité et l’innovation des talents béninois. Au total cinq finalistes ont été retenus pour la phase finale nationale de cette compétition.

A l’occasion de la cérémonie de remise de prix, Moov Africa a célébré toutes les startup pour leur dynamisme. « Je ne m’attendais pas à autant de participants et qu’il ait autant d’intérêt pour ce projet. Nous avons commencé à réfléchir à ce projet en 2019. Aujourd’hui, je me réjouis des grands succès de cet évènement », a confié Omar Nahli, Directeur général de Moov Africa Bénin.

10 finalistes retenus

Selon le Directeur général de Moov Africa Bénin, il y a eu 84 dossiers qui ont été dépouillés, étudiés et 10 dossiers ont été retenus à la fin pour la grande finale après un mois de formation. « Je me réjouit qu’il ait un gagnant, un béninois avec un très très grand projet, ce gagnant va participer à la finale à Casablanca au Maroc. Et nous serons tous derrière notre candidat béninois quand il sera en compétition avec les autres candidats des autres pays de l’Afrique », a-t-il rassuré.

A travers cette initiative Moov Africa Bénin reconnait que la jeunesse béninoise à de talents et qu’il faille l’accompagner avec des opportunités comme Moov Africa Startup Challenge. « Tous les jeunes béninois ont des idées et des projets, le challenge est de les accompagner et les assister en leur donnant les moyens de matérialiser leurs projets », a-t-il affirmé.

Medom Bénin, le grand gagnant

Francky Aklé de la startup Medom Bénin (Médecin à domicile Bénin) est le grand gagnant de cette compétition. Pour lui, ce prix est la consécration de tous ces mois de dur labeur à réfléchir, à travailler pour peaufiner et mettre en place le projet Medom Bénin.« Je tiens à remercier fortement le Directeur général de Medom Bénin qui a placé sa confiance en nous et nous a permis de travailler et de pouvoir remporter ce prix », a-t-il indiqué.

Créée depuis 2019, Medom Bénin propose une solution appelée « Medom » qui est une plateforme digitale de mise en relation pour les populations ayant un besoin de services médicaux et ne voulant et ou ne pouvant se déplacer. Elle permet une prise en charge médicale à domicile.

Quid de Moov Africa Startup Challenge ?

Lancé le 8 août 2022, Moov Africa Startup Challenge s’est déroulé sur plusieurs étapes dont la réception des candidatures, la sélection par un jury de 10 projet innovants, la présentation des projets lors d’une phase de pitch, la sélection de 5 startup pour la finale, la formation et renforcement des capacités des équipes lors d’une phase d’accélération puis la présentation des projets de 5 finalistes suivie de la sélection des vainqueurs.Pour cette première édition, trois startups ont été récompensées à l’issue de la phase finale. Le premier prix est un chèque de trois millions de FCFA, le deuxième prix est un chèque de deux millions et le 3è prix, un chèque d’un million de FCFA.

Par ailleurs les 10 startups ont reçu chacun un routeur 4G+ et 6 mois de connexion internet comme lot supplémentaire. Mieux, la première startup au classement participera à une finale au niveau Groupe, à laquelle seront conviées toutes les startups championnes des 10 autres filiales de Maroc Télécom en Afrique.

Comments

comments