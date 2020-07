Palabres à First Magazine: Un membre de la “Firstgang” s’élève contre Euloge

Mais Euloge First, ton cousin dit qu’une fois il t’a remis comme administrateur, lundi dernier tu l’as retiré. Il dit que par ses propres efforts, il a repris sa place et c’est seulement ce qui l’a poussé à te rétrograder comme éditeur. Il ne t’a pas enlevé comme tu l’as fais, mais juste placé comme éditeur. Donc il t’a maintenu dans le business.

Mais pourquoi n’en parles-tu pas dans ce texte ? Et pourquoi as-tu menti aux abonnés en parlant de piratage alors que tu savais ce qu’il se passait entre toi et ton cousin ?

Par ailleurs j’ai suivi l’émission à la radio. Tu affirmes de manière très légère qu’il t’a offert 1 seul ordinateur et la Somme de 80.000 fcfa. Je trouve que c’est un gros manque de reconnaissance parce que le pays revenait de la guerre. L’argent faisait défaut. Le chômage des jeunes était visible partout. Un ordinateur était comme de l’or et 80.000 fcfa reçus était comme du diamant. Tout ceci ne t’a t’il pas aidé à aller régulièrement au cyber pour te connecter ? Est-ce que à vos débuts tu connaissais Makosso et tu vas accepter aujourd’hui qu’il insulte publiquement ton cousin devant ses enfants sa femme, celui qui t’a aidé dans plusieurs affaires, t’a sorti de plusieurs difficultés ( maladies, autres problèmes ? )

Est-ce que à vos débuts les Makosso et consorts étaient là pour t’aider ?

Toi même tu sais très bien que si les choses sont comme ça maintenant c’est parce que tu voulais le marmailler en le retirant lundi dernier. Il a repris le

Contrôle et s’est vengé de ce que tu lui a fais.

Cette affaire pouvait être traitée diplomatiquement et en famille. Mais dès lors que tu permets qu’on insulte ton cousin qui t’a rendu tant de services, et que tu autorises cela, par le fait de la victimisation, je dis simplement que c’est idiot de ta part.

Si tu aimes vraiment First Magazine de tout ton cœur, tu ne diras jamais aux abonnés de quitter là-bas. Tu chercheras à trouver une solution avec ton parent de manière et à reprendre la cogestion. Et dans la famille il y’a des canaux pour ça.

Tu te rappelles de Salomon comment il a traité l’affaire des deux femmes ? Il a proposé de couper l’enfant en deux et la vraie mère a dit non pendant que l’autre était d’accord. Aujourd’hui tu demandes à tous les abonnés de quitter ton bébé First Magazine afin qu’il meurt. Pourtant une solution amiable peut être trouvée.

Abonné Firstmagazine, je reste !

Une famille ça finit toujours pas s’entendre et à trouver une solution.

Comments

comments