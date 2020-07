Palabres à First Magazine(Facebook) pour le control-Ce qui s’est réellement passé

JEAN CHRIST AMBLARD s’empare de la page la plus suivie d’Afrique de l’ouest appartenant à EULOGE FIRST.

En effet Euloge ne connaissant rien aux réseaux sociaux fait appel à son cousin pour qu’il l’aide à créer la page FIRST magazine. deux ans plus tard après les plaintes et l’arrestation de euloge le cousin AMBLARD se retire du projet et laisse euloge tout seul.

7 ans après voyant le succès de FIRST magasine, AMBLARD revient avec comme argument d’aider Euloge à professionnaliser la page.

Ne voyant pas d’inconvénient Euloge accepta et donna les accès à son cousin qui vie en Suisse.

Très vite ce dernier retire Euloge et tous les autres de la plate-forme et revendique la propriété de la Page auprès de Facebook qui approuva.

déboussolé Euloge décide alors de repartir de 0.

À la place de Euloge qu’auriez-vous fait ?

Comments

comments