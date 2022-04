séminaire virtuel sur la démocratie entre La Chine et les pays francophones africains

La Chine a tenu, mardi avec 22 pays francophones d’Afrique, un séminaire virtuel ayant pour thème “Exploration et pratique de la démocratie dans les organes législatifs de la Chine et de l’Afrique “.

Ding Zhongli, vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, a assisté à la cérémonie d’ouverture du séminaire de deux jours et y a prononcé un discours. Selon lui, l’esprit d’amitié et de coopération entre la Chine et l’Afrique a forgé une fraternité incassable et construit un partenariat de pleine coordination entre la Chine et l’Afrique.

Cela ouvrira également des perspectives brillantes pour une communauté de destin Chine-Afrique dans la nouvelle ère, a-t-il déclaré.

L’APN est prête à maintenir l’esprit d’amitié et de coopération entre la Chine et l’Afrique, à communiquer franchement avec la partie africaine, à apprendre les uns des autres, à construire un consensus et à rassembler les forces, et à explorer ensemble la voie de la démocratie conformément à leurs propres conditions nationales, a indiqué M. Ding.

D’après lui, l’APN est prête à travailler avec les organes législatifs africains pour contribuer à la réalisation d’une véritable démocratie et d’une bonne démocratie dans les pays concernés, à l’amélioration continue du bien-être des populations de tous les pays et à la promotion de la démocratisation des relations internationales.

