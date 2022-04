COMMUNIQUE DE LA FIFA IVOIRIENNE

Des informations circulant sur les réseaux sociaux font état de ce qu’un courrier de la Fédération Ivoirienne de Football aurait été envoyé à la FIFA et à la CAF demandant “le report des élections de la Fif au motif qu’il faut d’abord boucler les enquêtes de moralité”. La Commission Électorale de la Fif tient à informer les différents candidats, les membres actifs et l’opinion publique que cette information purement fausse, est une invention dont le but est de semer la confusion. Depuis la publication des candidatures retenues pour les élections, le vendredi 15 avril 2022, la Commission Électorale de la Fif est résolument tournée vers la capitale politique de Côte d’Ivoire pour l’organisation effective des élections prévues, le samedi 23 avril 2022. La Commission Électorale rassure les différents candidats, les membres actifs et le public sportif des dispositions prises pour la bonne tenue du scrutin du 23 avril 2022.

