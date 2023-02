Côte d’Ivoire: Abidjan abrite la Conférence régionale de l’OIT pour une lutte plus accrue contre le travail des enfants

Déterminés à lutter efficacement pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, plusieurs acteurs africains prennent part à la Conférence régionale de l’Organisation internationale du travail (Oit) qui se tient du 22 au 24 février 2023, à Abidjan.

Ces personnalités issues de 11 pays africains se partagent les connaissances, les expériences pour des partenariats pour une lutte plus accrue afin d’éliminer le travail des enfants dans la cacaoculture, l’or, le café, le thé…

Pour Mme Cynthia Samuel Olonjuwon, directrice régionale pour l’Afrique et directrice générale adjointe de l’Oit, cette rencontre favorisera une collaboration qui sera profitable aux pays bénéficiaires dudit projet et ceux invités. De manière concrète, cette plateforme aidera à réaliser de bons résultats à travers le partenariat, à reproduire les bons exemples des pays et à relever les défis.

Rappelant que cette conférence s’inscrit dans le cadre du projet “Accel Africa” (Accélérer l’action pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique), elle a salué les avancées du projet en Côte d’Ivoire. Notamment, l’extension de la Couverture maladie universelle (Cmu) et la réduction de la vulnérabilité des familles des communautés exerçant dans la cacaoculture.

Remerciant l’Oit pour la tenue de l’événement à Abidjan, l’inspecteur Ebénézer Ago, représentant le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, a énuméré les résultats enregistrés par son pays grâce au projet “Accel Africa”. Ce sont, entre autres, l’enrôlement de plus de 6 000 producteurs à la Cmu ; plus de 600 adultes bénéficiaires d’activités génératrices de revenu dans les zones à forte prévalence du travail des enfants ; l’installation de plusieurs comités de suivi du travail des enfants…

Conçu pour appuyer le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, le projet “Accel Africa” initié par l’Oit est financé par le gouvernement des Pays-Bas pour 4 ans.

Le but principal est d’accélérer l’élimination du travail des enfants en Côte d’Ivoire (cacao et mines d’or), en Egypte (coton), au Malawi (café et thé), au Mali (coton et mines d’or), au Nigeria (cacao et mines d’or) et en Ouganda (café et thé).

