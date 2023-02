Grand prix d’Afrique 2023/Lonaci : La 12e édition se tiendra le 25 février au Maroc

L’édition 2023 du Grand prix d’Afrique (Gpa) se tiendra le samedi 25 février 2023 à Marrakech au Maroc. L’information a été donnée par Mme Zadi Ninnin Marie-Ange, chef de produit du Pari mutuel urbain (Pmu) à la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (Lonaci). Lors d’un point de presse organisé au siège de cette structure à Abidjan-Marcory, le lundi 20 février 2023. C’est une course créée en vue de célébrer le partenariat entre Pmu France et les Loteries Africaines regroupées au sein de l’Association des loteries africaines (Ala).

Selon Mme Zadi Marie-Ange, le Gpa sera une course de plat à la différence des années antérieures où la course se déroulait à Paris Vincennes dans la discipline du trot. Elle mettra en confrontation les chevaux et jockeys marocains sur une piste en sable. Une nouvelle expérience pour les parieurs en Côte d’Ivoire. Elle ne sera pas la course du Quinté en France ni la Nationale 1. Mais elle sera proposée aux parieurs en troisième course ALR (National 3). Pour la conférencière, la Lonaci à travers son produit Pmu a mis en place plusieurs activités pour meubler cette journée.

Il s’agit, entre autres, de ALR (avant la Réunion), qui est le Pmu classique. 15 millions FCFA sur l’ordre du Quarté, 10 millions FCFA sur l’ordre du tiercé, soit un total de 25 millions FCFA de mise en jeu de cagnottes et de tirelires promotionnelles et de PLR (pendant la Réunion), qui est le Pmu moderne avec possibilité de prise de paris en live. 1 million FCFA sur le Pick5, 500 mille FCFA sur le Trio et 300 mille FCFA sur le Pick5 de deux (2) courses intermédiaires, soit un total d’un (1) million 800 mille FCFA.

