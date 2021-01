Confidence: il découvre des années plutard que la mère de ses enfants est sa fille

Un nigérian s’est marié avec sa fille biologique aux Etats-Unis, par mégarde. Il a fait son témoignage sur la radio Gbenga Oyato, au cours de la semaine dernière.

Au cours d’une émission de la radio Gbenga Oyato, la semaine dernière, un homme a appelé et a laissé entendre comment, lorsqu’il habitait les USA, il s’est marié à une jeune dame, qui est en réalité sa propre fille.

En effet, avant d’aller s’installer aux Etats-Unis, l’homme avait perdu le contact avec une femme avec qui il entretenait une relation amoureuse en 1996. Puis une fois aux USA, il a rencontré une jeune dame, avec qui il s’était marié, dans le but d’avoir juste les papiers et la nationalité. Mais, il est tombé par la suite amoureux de celle-ci et a même eu deux enfants avec elle.

Des années plus tard, il a pris la décision de rentrer au Nigéria en 2020. Une fois au pays, sa dulcinée a décidé de l’amener connaître ses parents. Arrivé dans la zone, il s’est rendu compte que le quartier lui semblait familier.

Cet homme a connu le grand choc de sa vie, quand son épouse l’ conduit chez son père. Et pour cause, il a découvert que son beau-père n’était rien d’autre que le mari de son ex petite-amie avec qui il a eu un enfant ensemble avant de perdre tout contact depuis des années. Il poursuit en ajoutant que cette dernière ne lui avait jamais révélé qu’elle était enceinte de lui après leur séparation.

Par ailleurs, il a conclu en notifiant que seuls sa belle-mère et lui sont au courant de la situation réelle des faits.

Ivoirweb.tv

Comments

comments