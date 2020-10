Confidence : voici quelques stratégies pour rendre votre Homme heureux

Dans une relation amoureuse, il y a des stratégies pour rendre son Homme heureux. Voici pour vous les astuces.

1- Lorsqu’il est en colère, au lieu de montrer que tu peux lui tenir tête, reste tranquille et va le voir lorsqu’il sera calme pour lui expliquer pourquoi tu as commis l’acte qui l’a énervé et excuses toi. Le mariage n’est pas un ring de boxe où l’on doit rendre coup pour coup.

2- Honore sa famille , fait des petits cadeaux à sa mère et respecte ses frères et soeurs .

3 – N’accepte jamais que la femme de ménage fasse à manger sauf si tu es sûre qu’elle ne cuisine pas mieux que toi mieux que toi. Si non tu risques de le perdre .

4 – Quand il rentre du travail, ne reste pas assise pour regarder les novelas. Va l’accueillir et demande lui comment s’est passée sa journée. Au lieu d’envoyer l’enfant ” patou va regarder qui frappe à la porte c’est peut être ton père qui est rentré du travail “

5 – Quand il est sous la douche , va rester devant la porte pour discuter avec lui et frotter son dos si nécessaire. Ce n’est pas le moment de fouiller son téléphone.

6 – Dis lui tout le temps que tu as la chance d’avoir un homme comme lui. Il t’as choisie parmi plusieurs belles femmes qui courraient après lui.

7 – Apprécie le quand il fait un effort. Ne simplifie pas ce qu’il te donne. Ne le compare pas au mari de ta copine.

8 – Joue avec lui . Par exemple cache la télécommande quand son émission favorite veut déjà commencer et exige un bisous avant de la lui remettre.

9 – N’oublie pas de lui faire des soins de visage de temps en temps , et presse les boutons sur son visage lorsqu’ils apparaissent.

10 – Caresse son gros ventre régulièrement et couche toi dessus cela diminuera sa frustration .

11 – Présente le partout où vous allez il saura que tu es fière de lui.

12 – Fais lui confiance tant que tu n’as rien vu d’anormal.

13- Par dessus tout sois une femme de prière. Soutien le dans ses combats et sans ses défis !

Si tu fais tout ça , ça sera difficile que ton homme te trompe. Même s’il le fait , il n’aura pas la conscience tranquille .

Car Dieu sera de ton côté !

SAPEL MONE

Comments

comments