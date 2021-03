Elle rêve d’avoir 100 enfants grâce à des mères porteuses

Une mère qui a déjà onze enfants cherche maintenant à en avoir cent de plus pour réaliser son rêve d’avoir la « plus grande famille du monde ». Christina Ozturk, âgée de 23 ans, est originaire de Moscou. Elle espère qu’elle et son riche mari hôtelier Galip Ozturk auront des dizaines d’autres enfants grâce à des mères porteuses. Le couple millionnaire vit dans la ville côtière de Batumi, en Géorgie, où il est légal d’avoir des bébés par le biais de mères porteuses.

Christina était mère célibataire lorsqu’elle a fait un voyage dans la ville côtière de Batumi, en Géorgie, un lieu touristique très fréquenté. C’est là que Christina a rencontré Galip pour la première fois lors de son premier jour dans la ville, une rencontre qu’elle considère comme un coup de foudre. Elle affirme que Galip est son « mentor, guide et prince de conte de fées ».

Les choses ont vite évolué à partir de là, et Christina et sa jeune fille Vika ont rapidement déménagé à Batumi. Bien qu’il soit beaucoup plus âgé, Galip, qui avait déjà des enfants adultes quand ils se sont rencontrés, a dit à Christina qu’il n’avait aucune objection à avoir une grande famille.

Ils ont ensuite décidé qu’ils voulaient avoir le plus d’enfants possible. Cependant, ils se sont vite rendu compte que Christina ne serait pas en mesure de donner naissance à tous ces bébés pour réaliser leur ambitieux projet. Le couple a alors décidé de recourir à des mères porteuses. Galip et Christina sont maintenant parents de 10 bébés en plus de Vika.

« En ce moment, j’ai 10 enfants avec la dernière-née, Olivia, qui est arrivée à la fin du mois dernier », a déclaré Christina. « J’ai moi-même donné naissance à ma fille aînée, Vika, il y a six ans. Les autres enfants sont génétiquement les nôtres, de mon mari et moi, mais ils ont été portés par des mères porteuses. »

Le couple a déjà dit sur les médias sociaux qu’il voulait 105 enfants, mais il a admis que ce nombre était aléatoire. « Je ne sais pas combien d’enfants nous auront, mais nous n’avons certainement pas l’intention de nous arrêter à 10 », a déclaré Christina. « Nous ne sommes tout simplement pas prêts à parler du nombre final. Chaque chose a son temps. »

Christina a admis qu’il s’est avéré plus difficile que prévu de s’occuper d’un si grand nombre d’enfants en même temps. Christina avait initialement prévu d’avoir un bébé chaque année, mais lorsque l’option des mères porteuses s’est présentée, elle a plutôt opté pour cette voie.

« La clinique de Batumi choisit les mères porteuses pour nous et assume l’entière responsabilité du processus », a déclaré Christina. « Nous ne connaissons pas personnellement les mères porteuses et n’avons pas de contacts directs avec elles afin d’éviter les problèmes après la grossesse. »

« Toute la communication passe par la clinique. Nous suivons les indicateurs de santé, je prépare un menu diététique pour les mères afin que l’alimentation soit complète et je regarde les résultats des tests. »

Le couple ne sélectionne que des mères porteuses jeunes et ayant déjà eu une grossesse. Ils font également des contrôles pour s’assurer qu’elles n’ont pas de mauvaises habitudes ou de dépendances. Les femmes choisies bénéficient également d’une assistance psychologique pour s’assurer qu’elles sont prêtes et disposées à abandonner l’enfant après sa naissance.

