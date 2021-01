La signification du nom de l’homme Koudou Gbagbo Laurent

Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d’Ivoire jugé actuellement par la Haye, est né le 31 mai 1945 à Gagnoa, et a accédé au pouvoir le 22 octobre 2.000. À la faveur de l’anniversaire de ses 75 ans aujourd’hui, nous allons vous révéler toute la signification de son nom, pour ce qui est du bété comme du français.

Né précisément à Mama, un village bété, ses parents lui donnèrent le prénom Laurent. Quelle est la portée du prénom Laurent ? Au village, l’on donne aussi aux enfants qui naissent un prénom issu du dialecte. L’enfant fut nommé Koudou. Sans que cette appelation figure dans son extrait de naissance, il accompagna toutefois l’homme dans sa vie de tous les jours, jusqu’à avoir une répercussion sur sa destinée.

Pour savoir ce que signifie les noms Gbagbo et Koudou, j’ai dû joindre un érudit du pays bété, afin d’être éclairé. Voici ce qui ressort de mes recherches.

GBAGBO

Gbagbo, de la traduction du dialecte bété, signifie en français l’homme qui dit la vérité, ou encore celui qui casse les ”papos”, si on veut s’exprimer en argot. Voici comment un nom peut avoir des conséquences sur la personnalité de celui qui le porte, peut-être même sans qu’il ne s’en aperçoive. Depuis qu’il était opposé à Houphouët-Boigny, Gbagbo a toujours aimé dire la vérité, sa vérité, malgré les contraintes du parti unique et de la pensée unique. Il n’a jamais accepté de se laisser corrompre par le président de l’époque, qui dit-on, lui a proposé des postes juteux, afin d’avoir son silence. Même quand il devint président en 2.000, lors de ses discours sur le pupitre, Gbagbo a toujours aimé dire la vérité, casser les papos aux yeux de tous, et ses compatriotes aimaient bien se délecter de sa franchise servie dans un langage très familier. C’est donc de son patronyme qu’il tient son langage franc. On ne peut donc pas s’appeler Gbagbo et avoir la langue dans la poche. Rien que la valeur onomastique du nom vous envoie à vous exprimer sans langue de bois, à être honnête envers vous-mêmes et naturellement, envers les autres.

KOUDOU

Koudou. Nous disions d’entrée que ce prénom dérivé du bété ne figure pas dans l’extrait de naissance de notre président. Cependant, il n’en demeure pas moins que ses parents, au village, l’ont appelé ainsi, comme on le fait pour tous les bébés naissant au bourg en leur trouvant un nom du terroir. Koudou est une composition de deux mots : Kou, qui signifie la mort, et Dou signifiant le village. Koudou veut dire donc le village de la mort. Petite exégèse sur la portée d’un tel prénom pour celui qui le porte : ”le village de la mort”, cette expression nous fait voir une marche dont la destination finale peut s’avérer dangereuse, avec notamment la mort au bout. La mort, ce n’est pas forcément aussi ici une cessation de vie comme on pourrait le prendre au premier degré. Elle apparaît ici comme une destination rocailleuse, épineuse, mettant en exergue le courage de celui qui pratique la marche, de celui qui pratique le combat. La marche de quelqu’un qui ne recule devant rien. Le village de la mort exprime donc une notion de guerrier de celui qui porte ce prénom, prêt à aller jusqu’au bout, pour ses idéaux et ses convictions, peu importe ce qui est susceptible d’être trouvé au bout du village, au bout du chemin.

En voyant la signification de Koudou, nous ne sommes donc pas surpris de ces chemins périlleux parcourus par Gbagbo, le diseur de vérité. Il a remporté des combats, dont le plus grand est d’avoir été président de la république. Et tout au bout de son chemin, d’énormes difficultés également, au point de s’être retrouvé à la Haye, en 2011…

LAURENT

Laurent : dérivé du latin laurus, signifie laurier. Laurier, couronne, laurier, victoire. D’où les victoires remportées par Gbagbo sur l’adversité, ces victoires sur les embûches dressées sur son chemin.

L’association des trois noms de Gbagbo Koudou Laurent n’a eu pour effet que de faire de lui un guerrier, un conquérant, un gagnant.

JOYEUX ANNIVERSAIRE PRÉSIDENT LAURENT GBAGBO !



