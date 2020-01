People: Yves De Mbella fait des confidences « J’ai eu la conviction que j’allais mourir à 33 ans »

Animateur vedette de Radio Nostalgie Abidjan, Yves De Mbella est né un 3 janvier. A la faveur de son anniversaire pour l’année 2020, il s’est allé à des confidences. Sa publication était surtout pour exprimer sa reconnaissance à ceux qui ont pensé à lui le jour de sa naissance à travers vœux et prières. Il écrit ceci : « J’ai longtemps eu la conviction, mes proches pourront le témoigner, que j’allais mourir à 33 ans. 17 ans plus tard, je suis toujours en vie. Je voudrais exprimer ma gratitude émue à Dieu, la Vierge Marie et Jésus.

Je l’étends aussi à toutes celles et ceux, qui, tout au long de ma vie, m’ont ouvert leur cœur, leurs portes, m’ont soutenu, aidé, cru en moi, supporté et ont pardonné mes torts. Merci infiniment pour vos nombreux messages et marques d’affection à l’occasion de ce jour exceptionnel pour moi. Divine et fructueuse année 2020 à vous ». A 50 ans aujourd’hui, Yves De Mbella scrute l’avenir avec plus de sérénité et surtout beaucoup de succès, lui, qui est constamment invité à la table des plus riches du monde.

Lire sur actupeople

Comments

comments